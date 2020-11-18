Об этом сообщает издание The Brussels Times.
Провинции региона Валлония уже подписали соответствующее распоряжение, а брюссельский регион обнародует постановление в четверг.
Комендантский час продолжен до 13 декабря, “так как в этот день истекает срок действия комплекса мер, введенных федеральным правительством”, добавляет агентство.
Комендантский час, который действует с 22:00 до 6:00, был введен в конце октября и должна была действовать до 19 ноября.
При этом, как отмечается, в последние дни все показатели распространения коронавируса в Бельгии пошли на убыль, включая смертность. Согласно последним данным Sciensano в среду, в столичном регионе за день зарегистрировано более 400 новых заражений.
- В начале ноября в Испании протестовали против ограничительных мер, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Протесты прошли в Мадриде, Малаге, Логроньо и Сантандере.
- Также в исторической части Италии, Флоренции, 20 человек задержали в результате антикарантинних протестов, которые переросли в жесткие столкновения с полицией.