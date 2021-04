Об этом сообщает Reuters.

Организаторы анонсировали, что на вечеринке будет много ди-джеев, певец и продюсер Кельвин Харрис, а также единовременно воссоединится французская группа Daft Punk.

По информации местной полиции, около 2000 человек пришли на вечеринку в парк Буа-де-ла-Камбр, хотя за несколько дней до этого организаторы объявили, что их приглашение в социальных сетях было мистификацией. Местные СМИ оценили количество людей примерно в 5000 человек.

Сотни полицейских, многие из которых были в защитном снаряжении, а некоторые на лошадях, с помощью слезоточивого газа и водометов разогнали группу потенциальных гуляк. Некоторые из толпы в это время скандировали “свобода”, а некоторые бросали бутылки и камни в авто с водометами.

В ходе столкновений пострадали как минимум двое гражданских лиц, в том числе одна женщина, которую сбила полицейская лошадь. Представитель полиции сообщила, что трое полицейских получили ранения и четыре человека арестованы.

I guess we all miss going out but this might be a bit excessive…

Brussels Bois de la Cambre tonight. pic.twitter.com/VwfAafNWuO

— Max Zander (@The_Max_Zander) April 1, 2021