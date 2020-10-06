Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Представители Евросоюза очень высоко оценили реформы в Украине, которые внедряют под руководством Владимира Зеленского и его команды. В частности, речь шла о децентрализации, реформу Избирательного кодекса и банковскую реформу.
Было отмечено, что ЕС видит “дополнительный потенциал” Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и считает, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной. Также отмечено, что ЕС поощрять Украину к дальнейшим изменениям.
Во время заседания обсудили внешнеполитические вызовы.
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной.
Участники заседания достигли положительного видение сроков введения совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС.
Также обсудили реализацию проектов диджитализации в нашей стране.
Кроме того, обсуждена реализация судебной реформы и реформы правоохранительных органов в Украине. ЕС высоко оценил усилия нашего государства в этом направлении.