В Брюсселе состоялась пленарная сессия 22-го Саммита Украина - Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители Евросоюза очень высоко оценили реформы в Украине, которые внедряют под руководством Владимира Зеленского и его команды. В частности, речь шла о децентрализации, реформу Избирательного кодекса и банковскую реформу.

Было отмечено, что ЕС видит “дополнительный потенциал” Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и считает, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной. Также отмечено, что ЕС поощрять Украину к дальнейшим изменениям.

Во время заседания обсудили внешнеполитические вызовы.

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной.

Участники заседания достигли положительного видение сроков введения совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС.

Также обсудили реализацию проектов диджитализации в нашей стране.

Кроме того, обсуждена реализация судебной реформы и реформы правоохранительных органов в Украине. ЕС высоко оценил усилия нашего государства в этом направлении.