В Броварах (Киевская область) двое лиц посреди ночи заменили на агитационных билбордах присвоенный одному из кандидатов номер в бюллетене.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Речь идет о 18 билбордах.

“В городе Бровары двое неизвестных в течение ночи заменили номера, присвоенные кандидату в избирательном бюллетене, на 18 агитационных билбордах… Нарушители заклеили на агитационных материалах настоящий номер кандидата, заменив его выдуманным”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к нарушению причастны двое парней – киевляне 21 и 23 лет. У них полицейские изъяли лестницу и разнообразные принадлежности.

За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 212-24 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, или деятельности субъекта избирательного процесса, процесса референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы направлены в суд для принятия решения.

Имя кандидата, билборды которого “пострадали”, не озвучивается.

Как проинформировали в пресс-службе МВД Украины, в течение суток в полицию поступило 256 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Было открыто 388 уголовных производств: 192 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 196 – с избирательным процессом.

Также составлено 1286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.