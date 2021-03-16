В Броварах с начала вакцинации от коронавируса привили 6 человек из категории "общественные деятели", но их имена не разглашают.

Об этом сообщает местное издание “Трибуна Бровары”.

Первыми начали иммунизировать мобильные группы вакцинаторов, врачей и медперсонал Броварской больницы и амбулатории.

По словам главы Броварской многопрофильной клинической больницы Валентина Багнюка, в медучреждении вакцинировались 39 работников.

Его коллега по первичной медицине общины Игорь Кравцов сообщил о 50 привитых в прошлую пятницу и еще 10 – в субботу. Речь идет не только о Броварах, а также и о населенных пунктах Броварского района, в которых прививки проводит “первичка”.

Кравцов также добавил, что в настоящее время среди тех, кто не работает в медучреждениях, остатками вакцины привили несколько человек из Калиты, а также 6 человек из категории “общественные деятели”, но их имена не разглашаются.

Отметим, что 1 марта в Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей. Это решили делать, чтобы популяризировать прививки.