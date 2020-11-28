Более 1300 человек в Великобритании ошибочно получили положительный результат теста на коронавирус. Это произошло из-за сбоя системы тестирования и отслеживания.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Департамент здравоохранения и социального обеспечения страны через некоторое время зафиксировал сбой и сообщил людям об этом.

“Служба департамента связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили о положительном результате тестов на COVID-19, проведенных с 19 по 23 ноября”, – рассказал представитель департамента.

Известно, что причиной сбоя стала проблемная партия реагентов, используемых при тестировании. Пострадавших попросили в целях безопасности пройти еще один тест на COVID-19 и остаться на самоизоляции пока они не получат результаты.

Отметим, что система тестирования в Великобритании уже допускала масштабные сбои. Правительство страны признало, что система работает не так хорошо, как ожидалось, однако ее постоянно совершенствуют.