Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, Департамент здравоохранения и социального обеспечения страны через некоторое время зафиксировал сбой и сообщил людям об этом.
“Служба департамента связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили о положительном результате тестов на COVID-19, проведенных с 19 по 23 ноября”, – рассказал представитель департамента.
Известно, что причиной сбоя стала проблемная партия реагентов, используемых при тестировании. Пострадавших попросили в целях безопасности пройти еще один тест на COVID-19 и остаться на самоизоляции пока они не получат результаты.
Отметим, что система тестирования в Великобритании уже допускала масштабные сбои. Правительство страны признало, что система работает не так хорошо, как ожидалось, однако ее постоянно совершенствуют.
- Американская авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину фармацевтической компании Pfizer против коронавируса на склады в США и Европе. United в рамках “первой массовой воздушной перевозки вакцины” будет курсировать между Брюссельским международным аэропортом и Чикагским международным аэропортом О’Хара.