В доме белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало в Минске прошел обыск, арестовано имущество.

Об этом сообщает TUT.by.

Супруги Цепкало пока не знают подробностей обыска, но подтвердили, что их имущество арестовали.

“Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем”, – сообщила Вероника Цепкало.

Сам Цепкало иронично прокомментировал обыск в Twitter.

“Арестовали телевизор и пылесос. За диваном нашли пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве свидетеля”, – написал политик.