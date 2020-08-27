Об этом сообщает TUT.by.
Супруги Цепкало пока не знают подробностей обыска, но подтвердили, что их имущество арестовали.
“Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем”, – сообщила Вероника Цепкало.
Сам Цепкало иронично прокомментировал обыск в Twitter.
“Арестовали телевизор и пылесос. За диваном нашли пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве свидетеля”, – написал политик.
- Ранее сообщалось, что представительница объединенного штаба Светланы Тихановской и жена белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника приехала из России в Украину.