На мэра г. Бровары Игоря Сапожко и его жену напали неизвестные в их доме в селе Гнедин Киевской области. Грабители унесли деньги и золотые украшения.

Эту информацию #Буквам сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Там уточнили, что не называют имена, поскольку не имеют права разглашать сведения о потерпевших, но подтвердили, что это действительно был мэр Броваров.

“Нападение произошло около 21:00 в с. Гнедин Киевской области неизвестные проникли в дом и напали на семейную пару. Угрожая физической расправой, украли деньги и изделия из золота, после чего скрылись”, – сообщили в пресс-службе.

В полиции также отметили, что физических увечий разбойники пострадавшим не нанесли.

Сейчас полиция осуществляет комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию нападавших. В частности, проводит подворный обход.

Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на случившееся.

“Я, как председатель Ассоциации городов обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города”, – написал он в своем Telegram-канале.