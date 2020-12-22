Эту информацию #Буквам сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Там уточнили, что не называют имена, поскольку не имеют права разглашать сведения о потерпевших, но подтвердили, что это действительно был мэр Броваров.
“Нападение произошло около 21:00 в с. Гнедин Киевской области неизвестные проникли в дом и напали на семейную пару. Угрожая физической расправой, украли деньги и изделия из золота, после чего скрылись”, – сообщили в пресс-службе.
В полиции также отметили, что физических увечий разбойники пострадавшим не нанесли.
Сейчас полиция осуществляет комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию нападавших. В частности, проводит подворный обход.
Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на случившееся.
“Я, как председатель Ассоциации городов обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города”, – написал он в своем Telegram-канале.
- Ранее сообщалось, что в Харьковской области избили экс-министр аграрной политики Игорь Швайку.