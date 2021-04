Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, принц Эндрю заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, является “страшной потерей”.

Сам принц также рассказал о своих переживаниях после смерти отца. Он сказал, что любит своего отца, который “всегда был тем, к кому можно было прийти”.

Принц Эндрю рассказал, что Елизавета II переносит потерю принца Филиппа труднее, чем кто-либо другой из королевской семьи. Именно поэтому они приехали в Виндзорский замок, чтобы поддержать ее.

“Она описала это как огромную пустоту, которая осталась в ее жизни”, – сказал принц Эндрю.

“We’ve lost almost the grandfather of the nation”

Prince Andrew describes the Duke of Edinburgh as a “remarkable man” and says his death has left “huge void” for the Queenhttps://t.co/SyGxs5x8Sm pic.twitter.com/8j0MOfHCJj

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2021