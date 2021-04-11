Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, принц Эндрю заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, является “страшной потерей”.

Сам принц также рассказал о своих переживаниях после смерти отца. Он сказал, что любит своего отца, который “всегда был тем, к кому можно было прийти”.

Принц Эндрю рассказал, что Елизавета II переносит потерю принца Филиппа труднее, чем кто-либо другой из королевской семьи. Именно поэтому они приехали в Виндзорский замок, чтобы поддержать ее.

“Она описала это как огромную пустоту, которая осталась в ее жизни”, – сказал принц Эндрю.

“We’ve lost almost the grandfather of the nation” Prince Andrew describes the Duke of Edinburgh as a “remarkable man” and says his death has left “huge void” for the Queenhttps://t.co/SyGxs5x8Sm pic.twitter.com/8j0MOfHCJj — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2021

Младший сын Елизаветы II признался, что смерть принца Филиппа – это большое потрясение для них даже несмотря на его почтенный возраст и проблемы со здоровьем.

“Кто бы ни пытался подготовиться к чему-то подобного, это все равно страшное потрясение. И мы все еще пытаемся с этим смириться. И это очень, очень печально”, – добавил принц Эдвард.

Напомним, 23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

В связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа пройдут с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности.