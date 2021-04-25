Про це повідомив посол України в Німеччини Андрій Мельник.

“Вперше впливовий політик Німеччини, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний пану Рьоттгену, що дослухався до України. Чекаємо на конкретні дії Берліна”, – написав посол.

Своєю чергою німецьке видання Frankfurter Allgemeine у ​​своїй колонці під назвою “Київ хоче німецьку оборонну зброю” пише, що Україна хоче отримати від Німеччини новітню зброю. “Сюди входять системи, за допомогою яких Україна могла б захистити своє Чорноморське узбережжя від вторгнення: протиповітряна оборона, частини протикорабельних ракет і устаткування для розмінування”.

Інсайдери з обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас був проти постачання зброї, а ось міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер “була відкритою”. Це стосується і інших політиків Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини. Голова комітету у закордонних справах в Бундестазі Норберт Рьоттген заявив: “Оскільки Росія погрожує війною, було б неправильно зараз виключати постачання оборонних систем”.

Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

Йдеться про “перевірку боєготовності” російських військ у Південному та Західному військових округах.

За словами Шойгу “всі поставлені цілі досягнуто”. З 23 квітня російські війська повинні повернутися “в пункти постійної дислокації” (це має бути зроблено до 1 травня 2021 року).