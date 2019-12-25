Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
По словам военных Буркина-Фасо, атака “редкой интенсивности” продолжалась несколько часов.
Отмечается, что исламистские боевики убили 35 мирных жителей, в том числе 31 женщину.
Кроме того, 7 солдат и 80 боевиков также были убиты, поскольку армия отразила нападение.
Президент Рох Марк Кристиан Каборе объявил два дня национального траура в западноафриканской стране. Однако, до сих пор ни одна группа не взяла на себя ответственность за атаку.
- Напомним, что в сентябре из-за атаки боевых дронов в Саудовской Аравии были повреждены крупнейшие нефтяные объекты.