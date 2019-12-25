В Буркина-Фасо в результате нападения террористов на военную базу погибли более 100 человек.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

По словам военных Буркина-Фасо, атака “редкой интенсивности” продолжалась несколько часов.

Отмечается, что исламистские боевики убили 35 мирных жителей, в том числе 31 женщину.

Кроме того, 7 солдат и 80 боевиков также были убиты, поскольку армия отразила нападение.

Президент Рох Марк Кристиан Каборе объявил два дня национального траура в западноафриканской стране. Однако, до сих пор ни одна группа не взяла на себя ответственность за атаку.