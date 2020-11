Об этом сообщает агентство Reuters.

Скорость ветра в его эпицентре достигает 160 километров в час. По прогнозам, от урагана пострадают и другие страны Центральной Америки. Вероятные наводнения могут произойти в Гондурасе, Гватемале, Белизе и Панаме.

Ураган уже унес по меньшей мере одну жизнь на колумбийском острове Провиденсия. Ситуацию там называют ужасной: более 90% инфраструктуры пострадало от стихии. Кроме того, местный аэропорт не работает, потому что завален горами обломков.

#VIDEO : Hurricane #Iota strengthens to Category 5 as it bears down on #Nicaragua #Hurricane #IotaHurricane pic.twitter.com/b3acNRqnzL

Hurricane #Iota hours before landfall in #Nicaragua this evening. It’s a massive Cat 5 storm following an almost identical path as Cat 4 Hurricane Eta just 13 days ago. pic.twitter.com/KenTo13ArY

This is the Pedregal sector of northwestern San Pedro Sula, the second largest city in #Honduras & primary industrial center of the country #Iota pic.twitter.com/609QpQKED8

The floods begin in the ring road in #SanPedroSula . God protect us. #Honduras #HurricaneIota #IOTA pic.twitter.com/k6v8nBJR4U

Около 40 тыс. человек в Никарагуа эвакуированы в приюты, заявили власти. Во многих прибрежных районах существует риск штормовых всплесков на 6 футов выше обычных приливов. В Гондурасе 80 тыс. человек перевезли в безопасное место.

People of the World! This is how families are living now in Honduras after losing their homes & now #Iota coming! 500 are here at Francisco Morazán School turned refuge…Nobody knows what they will do next—but @WCKitchen will be here with fresh food & water. #ChefsForHonduras pic.twitter.com/P9fMJRHOlh

— Please wear a mask! Do it for the World please… (@chefjoseandres) November 17, 2020