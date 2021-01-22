Сегодня утром в подземном переходе на Майдане Незалежности в центре Киева рухнула подвесная конструкция потолка.

Об этом сообщает корреспондент #Букв с места происшествия.

Часть подвесной конструкции упала возле одного из выходов из перехода.

Переход сейчас перекрыт. На месте инцидента работают коммунальщики.

Как рассказал журналистам директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщение об обвале потолка поступило около 10:00.

Обрушилось примерно 25 квадратных метров потолка.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

“Спасатели выполняют работы по расчистке и уборке этих завалов”, – отметил Ткачук.

Он уточнил, что спасатели также выполнят работы “по снятию всех опасных и аварийных участков потолка” в переходе, которые не обвалились.

Как проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на “Киевавтодор”, капитальный ремонт перехода на Майдане Незалежности осуществлялся еще в 2002 году.

Подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 “за средства инвесторов”, а работы выполняла “частная подрядная организация”.

Причины инцидента сейчас выясняются.