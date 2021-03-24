В центре Киева ликвидируют возгорание на крыше двухэтажного здания ресторана. Из-за пожара перекрыли движение по улице Саксаганского.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Киевской городской государственной администрации.

Так, сегодня в 14:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Саксаганского, 38, что в Голосеевском районе столицы.

Отмечается, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана на площади 300 кв. метров. Спасатели эвакуировали 10 человек. В 15:19 возгорание локализовано, однако ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 работника личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В связи с ликвидацией пожара движение на участке между ул. Антоновича и ул. Владимирской перекрыто.