Из-за прорыва теплотрассы на столичном Печерске без отопления остались 133 дома.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Прорыв произошел в воскресенье, 28 марта в 13:50 на улице Рыбацкой, 13.

“Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП “Киевтеплоэнерго”. Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов”, – заявили в коммунальном предприятии “Киевтеплоэнерго”.

Трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.