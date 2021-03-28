Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Прорыв произошел в воскресенье, 28 марта в 13:50 на улице Рыбацкой, 13.
“Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП “Киевтеплоэнерго”. Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов”, – заявили в коммунальном предприятии “Киевтеплоэнерго”.
Трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.
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