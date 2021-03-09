Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Речь идет об акции солидарности с крымчанами, которые не смирились с незаконной оккупацией полуострова и продолжают борьбу за украинский Крым.
Мероприятие организовали в парке имени Тараса Шевченко (ул. Владимирская, 60).
Участники акции держали плакаты с надписями “Мы с вами! Крым – Украина”, украинские флаги, а также портреты политзаключенных, незаконно задержанных на полуострове оккупантами.
В рамках акции со словами поддержки к жителям Крыма обратились бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, крымские журналисты и общественные деятели, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.
Также была возможность подписать открытки со словами поддержки для жителей Крыма и записать видеообращение к ним. Кроме того, на акцию можно было принести книги украинских авторов.
Эти книги и открытки впоследствии планируется разместить на украинском КПВВ на административной границе с Крымом, где их смогут брать крымчане, которые пересекают админграницу.
“День рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации. 9 марта 2014 года многие крымчане в разных городах полуострова вышли к памятникам Тарасу Шевченко в знак сопротивления оккупации. В этот день были похищены организаторы движения “Евромайдан-Крым” Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, а через год, 9 марта 2015 года, задержаны активисты Вельдар Шукурджиев, Александр Кравченко и другие, вышедшие с украинскими флагами. В течение семи лет оккупации в условиях системных и массовых нарушений прав человека, политически мотивированных преследований, политики России на уничтожение украинской идентичности наши сограждане в Крыму поддерживают независимую Украину, сохраняют украинский язык и культуру и оказывают мирное сопротивление оккупации”, – отмечалось в анонсе акции.
- 26 февраля Украина отмечала День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В связи с этим с заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что США никогда не признают незаконной оккупации Крыма и будут сохранять санкции, пока Россия “не изменит курс”.
- Президент США Джо Байден также заявил, что его страна никогда не признает российскую аннексию украинского полуострова Крым.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету нацбезопасности и обороны разработать стратегию деоккупации временно оккупированного Россией Крыма.