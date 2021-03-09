Во вторник, 9 марта, в центре Киева прошла акция солидарности с украинским Крымом, который сейчас временно оккупирован Россией.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет об акции солидарности с крымчанами, которые не смирились с незаконной оккупацией полуострова и продолжают борьбу за украинский Крым.

Мероприятие организовали в парке имени Тараса Шевченко (ул. Владимирская, 60).

Участники акции держали плакаты с надписями “Мы с вами! Крым – Украина”, украинские флаги, а также портреты политзаключенных, незаконно задержанных на полуострове оккупантами.

В рамках акции со словами поддержки к жителям Крыма обратились бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, крымские журналисты и общественные деятели, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.

Также была возможность подписать открытки со словами поддержки для жителей Крыма и записать видеообращение к ним. Кроме того, на акцию можно было принести книги украинских авторов.

Эти книги и открытки впоследствии планируется разместить на украинском КПВВ на административной границе с Крымом, где их смогут брать крымчане, которые пересекают админграницу.

“День рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации. 9 марта 2014 года многие крымчане в разных городах полуострова вышли к памятникам Тарасу Шевченко в знак сопротивления оккупации. В этот день были похищены организаторы движения “Евромайдан-Крым” Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, а через год, 9 марта 2015 года, задержаны активисты Вельдар Шукурджиев, Александр Кравченко и другие, вышедшие с украинскими флагами. В течение семи лет оккупации в условиях системных и массовых нарушений прав человека, политически мотивированных преследований, политики России на уничтожение украинской идентичности наши сограждане в Крыму поддерживают независимую Украину, сохраняют украинский язык и культуру и оказывают мирное сопротивление оккупации”, – отмечалось в анонсе акции.