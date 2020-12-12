В центре Киева на бульваре Шевченко в торговом павильоне возле железнодорожных касс и гостиницы "Экспресс" произошел крупный пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание на площади 40 кв.м произошло в 1-этажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице. Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 11:35.

В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 – ликвидирован.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.