Covid-19 Украина

обновлено 15.12.2020 в 13:02

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В центре Киева произошли столкновения между активистами SaveФОП и полицией: видео

В центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями.

Вторник, 15 декабря 2020, 14:00

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня утром под стенами Верховной Рады снова собрались предприниматели, в связи с этим правоохранители усилили меры безопасности.

Они требуют рассмотрения и принятия Парламентом законопроектов №3993, и №№3853-1 (2), создания при президенте консультативного органа, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине и одобрения всех изменений в законодательство, касающиеся условий осуществления деятельности микропредпринимательства, которые должны вноситься исключительно после их обсуждения с предпринимателями.

Кроме того, митингующие требуют проведения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС и ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения этой реформы.

После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки. Из-за этого и произошли первые стычки с правоохранителями, которые разрушили палатки.

Митингующие во второй раз попытались их установить. Правоохранители отступили и взяли в окружение Майдан.

Отметим, что полицейские используют против людей газовые баллончики, вследствие этого среди митингующих уже есть пострадавшие. Сейчас на Майдан подъезжают машины “скорой помощи”.

В монобольшинстве “Слуга народа” считают, что за митингами ФЛП стоит “Оппозиционная платформа – За життя”.

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для некоторых категорий физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
  • 10 декабря вступают в силу законы по поддержке бизнеса на период карантина. Эти законы были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским.
Теги: видео, Киев, Майдан Незалежности, митинг, предприниматели, полиция, пострадавшие, стычки, ФЛП

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