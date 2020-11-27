Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

Тайник обнаружили в Печерском районе столицы – в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

“В ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения”, – сказано в сообщении.

Так, правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Следственно-оперативная группа и эксперты продолжили обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук. По данным СБУ, руководство Академии также подозревается “в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды”.

Во время следственных действий правоохранители также изъяли документацию и вещественные доказательства, “которые могут подтверждать противоправные действия чиновников”.