Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Жители Украины и белорусы, проживающие в Киеве. Мы просим вас принять участие в акции солидарности с Беларусью, выстроившись в белоснежную цепь в поддержку наших соотечественников, пытающихся отстоять независимость своей родины. Берите цветы, белые ленты, надевайте белую одежду и приходите в субботу к Арке сказать: “Нет кровавому режиму”!” – говорилось в анонсе акции.
Люди сегодня выстроились вдоль пешеходного моста возле арки в “цепь единства” с белорусскими демонстрантами. Акция позиционировалась как “Женская цепь солидарности”, но в ней принимали участие как женщины, так и мужчины.
Люди были одеты в белые одежды. Они принесли с собой белые и красные цветы. Некоторые держали бело-красно-белые флага Беларуси (был государственным флагом страны в 1918—1919 и в 1991—1995 годах, является одним из исторических национальных символов белорусов).
Также участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг.
Стоит отметить, что в Беларуси в последние дни женщины с цветами в руках, в белой одежде и с белыми лентами устраивают “цепи солидарности” в знак поддержки протестующих, а также выступая против насилия силовиков.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.