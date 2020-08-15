В субботу, 15 августа, в центре Киева возле Арки дружбы народов прошла акция солидарности в поддержку белорусских протестующих, не согласных с результатами президентских выборов в этой стране.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Жители Украины и белорусы, проживающие в Киеве. Мы просим вас принять участие в акции солидарности с Беларусью, выстроившись в белоснежную цепь в поддержку наших соотечественников, пытающихся отстоять независимость своей родины. Берите цветы, белые ленты, надевайте белую одежду и приходите в субботу к Арке сказать: “Нет кровавому режиму”!” – говорилось в анонсе акции.

Люди сегодня выстроились вдоль пешеходного моста возле арки в “цепь единства” с белорусскими демонстрантами. Акция позиционировалась как “Женская цепь солидарности”, но в ней принимали участие как женщины, так и мужчины.

Люди были одеты в белые одежды. Они принесли с собой белые и красные цветы. Некоторые держали бело-красно-белые флага Беларуси (был государственным флагом страны в 1918—1919 и в 1991—1995 годах, является одним из исторических национальных символов белорусов).

Также участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг.

Стоит отметить, что в Беларуси в последние дни женщины с цветами в руках, в белой одежде и с белыми лентами устраивают “цепи солидарности” в знак поддержки протестующих, а также выступая против насилия силовиков.