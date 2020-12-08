В центре Киева завершили устанавливать главную елку Украины. Теперь ее украшают игрушками.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Елку смонтировали на Софийской площади. В этом году она искусственная, а ее высота составила 31 метр.

Вместо звезды верхушку елки увенчала большая шляпа. На елке уже появились ветки, но пока без украшений.

Темой локации стал “Сказочный лес”. Украсят елку примерно 1500 игрушками (из них 800 – сказочные герои) и более 10 км гирлянд. Украшения будут иметь вид и форму жителей “сказочного леса” (белка, сова, грибочки, шишки, желуди).

Как ранее отмечали в КГГА, праздничную атмосферу сказочного леса создадут благодаря декорациям и фотозонам “с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро ламп и гирлянды, что напоминает звездное небо”.

Так, у елки будут расположены герои — жители сказочного леса, возле которых организуют специальные фотозоны.

Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Оно состоится без традиционного парада, но с соблюдением всех карантинных ограничений и с ведением онлайн-трансляции.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом не будет концертов, различных шоу и фуд-кортов.