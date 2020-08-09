Об этом сообщает белорусское издание “Радио Свободы”.
Акция стартует в 22:00 по местному времени. Люди собираются возле гостиницы “Планета”, им раздают лозунги: “Да здравствует Беларусь” и “Позор”.
Оппозиция в соцсетях рассылает сообщение следующего содержания: “Мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко”.
Отмечается, что в городе пропал Интернет и частично мобильная связь.
Также сообщается, что в Минске проходят стычки с ОМОНом, силовики проводят задержания.
Согласно экзит-полу нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на выборах. Он правит страной уже 26 лет.
- В Беларуси опубликовали результаты государственного экзит-пола на президентских выборах. По их данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.