Сегодня, 9 августа, в центре Минска на проспекте Машерова белорусы собираются на акцию протеста против результатов президентских выборов.

Об этом сообщает белорусское издание “Радио Свободы”.

Акция стартует в 22:00 по местному времени. Люди собираются возле гостиницы “Планета”, им раздают лозунги: “Да здравствует Беларусь” и “Позор”.

Оппозиция в соцсетях рассылает сообщение следующего содержания: “Мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко”.

Отмечается, что в городе пропал Интернет и частично мобильная связь.

Также сообщается, что в Минске проходят стычки с ОМОНом, силовики проводят задержания.

Согласно экзит-полу нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на выборах. Он правит страной уже 26 лет.