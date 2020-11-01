Сегодня, 1 ноября, в Минске перед началом протестного марша начали стягивать бронетехнику, закрыли несколько станций метро.

Об этом сообщает белорусский портал tut.by.

Напомним, что в Беларуси пройдет Марш против террора. Люди начнут собираться в 14:00 возле ст. метро “Парк Челюскинцев” и пройдут через проспект Независимости, улицы Калиновского, Карбышева, Гамарника и Мирошниченко. Последней точкой маршрута будет урочище Куропаты.

В Минске с 12:40 закрыли на вход и выход несколько станций метро — “Академия наук”, “Парк Челюскинцев” и “Московская” – “в целях обеспечения безопасности пассажиров”.

Бронетехнику заметили на проспекте Независимости, улице Калиновского, Партизанском проспекте, улице Первомайской, проспекте Победителей, рядом со стелой и на МКАД.

На площади Независимости люди в форме расставляют секции забора.