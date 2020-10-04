Сегодня, 4 октября, в центре Минска традиционно собрались люди на марш протеста против результатов президентских выборов.

Об этом сообщает портал Tut.by.

Силовики заблокировали ряд улиц в центре столицы Беларуси.

А на улице Машерова ОМОН применил водомет против демонстрантов – люди разбежались с проезжей части.

За водометами идут представители силовых органов.

Применение водомета против мирного протеста у ТЦ Галлерея. pic.twitter.com/a6WiJ4TXe1 — Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020

Сообщается, что один из водометов протестующим удалось повредить. Из-за чего он начал распылять воду вверх, а не по сторонам на людей.

Не очень понятно, что происходит с водометом на Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом. Люди кричат «Трибунал» и «Пошёл вон ты и твой ОМОН» pic.twitter.com/OjpAbhC4Yx — Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020

Вот так сейчас выглядит марш в центре Минска:

Фото: TUT.BY

Что происходит в Беларуси?

Выборы в Беларуси и реакция международного сообщества

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.

Результаты выборов признали Китай и Россия. Председатель КНР Си Цзиньпин был первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Также с переизбранием его поздравил президент РФ Владимир Путин. На днях Путин на Лукашенко встретились один на один в резиденции российского лидера в Сочи.

Также признали результаты выборов такие страны как Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Молдавия, Сирия, Узбекистан, Таджикистан, Турция.

Одновременно ряд стран выступили заявлениями о необходимости проведения новых выборов в стране или же прямо заявили, что не признают Лукашенко законно избранным президентом страны.

Так 10 августа министр иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси и призвали власти воздержаться от применения силы, освободить всех задержанных минувшей ночью.

В тот же день МИД Чехии заявил, что выборы “нельзя назвать свободными и демократическими”.

11 августа Европейский Союз официально заявил, что “выборы не были ни свободными, ни справедливыми”. ЕС осудил насилие по отношению к протестующим, и предупредил власти Беларуси о возможных санкциях. Украина поддержала эту позицию. 15 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель официально объявил, что блок считает, что выборы были сфальсифицированы. Он заявил: “Мы не признаем Лукашенко законным президентом Беларуси”.

10 сентября парламент Литвы официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а Координационный совет оппозиции — “единственными законными представителями белорусского народа”.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру Беларуси Александру Лукашенко стоило бы в сложившейся ситуации, провести повторные президентские выборы.

13 августа государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что “и ЕС, и США разделяют одинаковое беспокойство относительно того, что произошло и происходит в Беларуси”. 15 сентября сенаторы США подготовили текст постановления о признании выборов в Беларуси недействительными.

В тот же день премьер-министр Словении Янез Янша выступил за проведение новых президентских выборов в Беларуси.

14 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести повторные выборы президента при участии международных наблюдателей. Сейм Польши признал выборы сфальсифицированными.

10 августа правительство Германии заявило, что во время голосования в Беларуси не придерживались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

17 августа глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что Лондон не признает официальные результаты президентских выборов в Белоруссии.

18 августа министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты голосования и призывает к перевыборам.

Правительство Эстонии на заседании 18 Август приняло заявление по результатам президентских выборов в Беларуси. Власти страны не признали итоги выборов и выступили за проведение новых.