В Запорожье на бульваре Шевченко мужчина стрелял в девушку. В результате инцидента она получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Вечером возле ДК “Днепроспецталь” прозвучали выстрелы. Очередной патруль, который находился неподалеку, выяснил, что человек из пистолета стрелял в девушку. Они узнали у прохожих направление, по которому бежал человек, догнали его и задержали. С помощью гражданина, который выбил из рук хулигана оружие, они надели на него наручники.

Мужчина, который стрелял, 1973 года рождения был ранее судим. Будучи пьяным, он объяснил, что несколько раз выстрелил в девушку 1993 года рождения на почве конфликта и неприязни. На месте происшествия полиция нашла револьвер.

Фото: Нацполиция

Девушку с огнестрельным ранением в ногу доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Украины “Хулиганство”.