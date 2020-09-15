В Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка.

Об этом говорится в сообщении Чабановского поселкового совета.

Сейчас установили заглушку, выход газа остановлено.

“Только что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), поставляющей газ на Европу и проходит через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду. На место происшествия выехал председатель Чабановского поселкового совета Александр Киризлиев. Вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, установлена ​​заглушка и прекращен выход газа. Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины”, – говорится в сообщении.

И социальных сетях свидетели происшествия публиковали видео инцидента. По их словам, сначала был “дикий шум”, а после звук усилился и стал напоминать рев турбин самолета.