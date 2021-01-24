В Чехии сторонники инициативы Chcípl PES (дословно — мертвый пес), которые критикуют правительственные постановления о закрытии ресторанов и пабов из-за эпидемии коронавируса, открыли свои заведения в знак протеста.

Об этом сообщает местное издание Novinky.cz.

По словам организатора Chcípl PES Якуба Ольберта из пражского ресторана Šeberák, цель протеста – не заработать деньги, а выжить.

Тем не менее Chcípl PES отвергает условие, которое правительство включило в программу поддержки Covid Gastro – Closed Establishments. По ее словам, соискатели субсидии должны заявить, что они никогда не нарушали постановления правительства.

По словам Ольберта, от 30 до 50 компаний составляют рестораны или другие заведения, которые были открыты и во время ограничений. Еще примерно несколько сотен – это те, кто иногда нарушал постановления правительства.

О своем участии в протесте заявили рестораны Праги, Теплице, Усти-над-Лабем, Брно, Кладно или Йиглавы.

В некоторые заведения уже приходила полиция – после этого владельцам пришлось перейти в режим работы “на вынос”.

Представители инициативы объявили на пресс-конференции, что хотят создать политическое движение “Открытая Чехия – Chcípl PES”. По их словам, рестораны должны стать политическими ячейками и могут быть открытыми, потому что, согласно инициативе, политические переговоры освобождены от правительственных постановлений по борьбе с эпидемиями.

Министр внутренних дел Ян Хамачек (CSSD) отверг такую ​​интерпретацию правил.