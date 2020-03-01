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29 февраля

В Чехии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

В Чехии подтвердила первые три случая инфицирования коронавирусом Covid-19.

Воскресенье, 1 марта 2020, 20:06

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что все трое заболевших приехали из северной Италии.

Представители министерства здравоохранения заявили, что у пациентов – двух чехов и американского студента, который учился в Милане, – ”были слабые симптомы”.

”Мы просим всех очень серьезно подумать о том, чтобы не ездить в эти регионы для отдыха или катания на лыжах, если в этом нет необходимости, поскольку существует опасность”, – сказал он.

Чешская Республика является первой из стран Центральной Европы, сообщившей о случаях заражения коронавирусом.

  • Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
  • Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.
Теги: коронавирус, Чехия

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