Об этом сообщает Чешское телевидение.
Это уже четвертая смена главы МОЗ за год пандемии.
В прошлом месяце президент Милош Земан попросил премьер-министра уволить Блатны из-за его отказа разрешить использование российской вакцины “Спутник V”. Блатны мотивировал свое решение тем, что препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
Земан сказал, что он обратился к своим российским, китайским и израильским коллегам с просьбой о помощи с вакцинами и получил от всех положительный ответ.
“Любой, кто это делает [не дает разрешения на закупку вакцин], наносит вред Чешской Республике и несет общую ответственность за людей, умирающих из-за медленной вакцинации”, – прокомментировал президент решение главы МОЗ.
Блатны отверг критику. Он заявил, что разрешил использование только одобренных вакцин, чтобы убедить людей, что они безопасны, протестированы и действительно работают.
“Мои решения всегда основывались на научных данных и анализе”, – сказал он.
Бабиш ранее заявлял, что “Спутник V” может быть вариантом для страны из-за медленного развертывания одобренных вакцин из ЕС.
“Дело не в том, что я недоволен его работой, проблема в том, что мы по-разному смотрим на то, как должно функционировать министерство”, – прокомментировал Бабиш отставку министра.
Блатны вступил в должность 29 октября, сменив эпидемиолога Романа Примулу, который был уволен после уличения в нарушении карантина.
В Чехии – стране с населением 10,7 миллиона человек – зарегистрировано 1,65 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 27 329 смертей от вируса.
- Ранее сообщалось, что в Чехии с 1 марта усилили карантин и ограничили свободу передвижения людей по стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.