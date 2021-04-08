Об этом сообщает Чешское телевидение.

Это уже четвертая смена главы МОЗ за год пандемии.

В прошлом месяце президент Милош Земан попросил премьер-министра уволить Блатны из-за его отказа разрешить использование российской вакцины “Спутник V”. Блатны мотивировал свое решение тем, что препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Земан сказал, что он обратился к своим российским, китайским и израильским коллегам с просьбой о помощи с вакцинами и получил от всех положительный ответ.

“Любой, кто это делает [не дает разрешения на закупку вакцин], наносит вред Чешской Республике и несет общую ответственность за людей, умирающих из-за медленной вакцинации”, – прокомментировал президент решение главы МОЗ.

Блатны отверг ​​критику. Он заявил, что разрешил использование только одобренных вакцин, чтобы убедить людей, что они безопасны, протестированы и действительно работают.

“Мои решения всегда основывались на научных данных и анализе”, – сказал он.

Бабиш ранее заявлял, что “Спутник V” может быть вариантом для страны из-за медленного развертывания одобренных вакцин из ЕС.

“Дело не в том, что я недоволен его работой, проблема в том, что мы по-разному смотрим на то, как должно функционировать министерство”, – прокомментировал Бабиш отставку министра.

Блатны вступил в должность 29 октября, сменив эпидемиолога Романа Примулу, который был уволен после уличения в нарушении карантина.

В Чехии – стране с населением 10,7 миллиона человек – зарегистрировано 1,65 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 27 329 смертей от вируса.