Власти Чехии обязали граждан носить защитные маски во всех общественных местах, даже на улицах.

Об этом сообщает местное издание Novinky.

Такое ограничение принято в связи со стремительным распространением коронавируса. Если ситуация не улучшится, в стране могут закрыть магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Также могут закрыть парикмахерские и салоны красоты.

Решение об обязательном масочном режиме было принято 20 октября.

Не носить маску можно только в том случае, если в помещении находятся члены одной семьи.

Маски обязательно надевать также в автомобилях, если в салоне находятся люди из разных семей.

В стране уже закрыли школы и заведения общественного питания. Запрещено собираться группами более шести человек.

Ограничения введены до начала ноября.