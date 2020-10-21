Об этом сообщает местное издание Novinky.

Такое ограничение принято в связи со стремительным распространением коронавируса. Если ситуация не улучшится, в стране могут закрыть магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Также могут закрыть парикмахерские и салоны красоты.

Решение об обязательном масочном режиме было принято 20 октября.

Не носить маску можно только в том случае, если в помещении находятся члены одной семьи.

Маски обязательно надевать также в автомобилях, если в салоне находятся люди из разных семей.

В стране уже закрыли школы и заведения общественного питания. Запрещено собираться группами более шести человек.

Ограничения введены до начала ноября.

  • У четвер, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оновили список зон карантину.