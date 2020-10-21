Об этом сообщает местное издание Novinky.
Такое ограничение принято в связи со стремительным распространением коронавируса. Если ситуация не улучшится, в стране могут закрыть магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Также могут закрыть парикмахерские и салоны красоты.
Решение об обязательном масочном режиме было принято 20 октября.
Не носить маску можно только в том случае, если в помещении находятся члены одной семьи.
Маски обязательно надевать также в автомобилях, если в салоне находятся люди из разных семей.
В стране уже закрыли школы и заведения общественного питания. Запрещено собираться группами более шести человек.
Ограничения введены до начала ноября.
- У четвер, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оновили список зон карантину.