Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение было принято после того, как в стране зафиксировали один из самых высоких уровней заражения COVID-19 в мире.

Начиная со среды, 14 октября, в стране закроют школы (до 2 ноября), зоопарки, галереи, кино, театры, рестораны, бары и клубы. Детские сады будут работать и дальше.

В стране запретят собираться группами более 6 человек. Также запретят публично употреблять алкоголь в компаниях.

Предварительно, это ограничения до конца месяца. Но их могут как продлить, так и прекратить досрочно при выполнении следующего условия:

“Если средний еженедельный уровень распространения сократится до 0,8 (то есть один инфицированный заражает меньше одного человека), принятые сегодня меры будут смягчены”.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил, что “R-число”, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

Также в стране обязательно нужно носить защитную маску. Ее нужно надевать также и на открытых остановках общественного транспорта.