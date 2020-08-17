В Чехии с 1 сентября станет обязательным соблюдение масочного режима во всех видах транспорта, в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает издание Novinky.

“С 1 сентября мы введем общий масочный режим во всех видах транспорта. Это будет касаться также закрытых помещений, таких как магазины, торговые центры, почта, а также массовых мероприятий в помещениях, независимо от количества участников”, – заявил Войтех.

Министр также отметил, что срок самоизоляции контактировавших с заболевшими, но не имеющих симптомов, сократится до 10 дней. Тем не менее это не коснется работников медицинской сферы и социальных служб.