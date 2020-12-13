Об этом сообщает Aktualne.

Таким образом, напитки, подаваемые в заведениях, можно потреблять только вне места продажи. Исключения сделаны лишь для автомобилистов, приобретающих напитки прямо из салона машины. Также купить “с собой” можно, если вы унесете напиток в офис или домой в сумке.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны при этом заявил, что это “не ошибка властей”, а попытка не допустить, чтобы люди ходили по улицам и рождественским ярмаркам со стаканами.

Изначально запрет касался только алкогольных напитков, но его решили расширить после заявления правительства об ухудшении эпидемической ситуации в Чехии.

В начале декабря уровень эпидемиологической угрозы понизили до третьего из пяти – возобновили работу музеи, художественные галереи, рестораны, кафе, магазины и предприятия коммерческих услуг. Кроме того, разрешили проводить общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях.