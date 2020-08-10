Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.
В сообщении указывается, что массовые задержания кандидатов во время избирательной кампании и препятствование массовым собраниям недопустимы.
“С учетом ареста потенциального кандидата в президенты, популярного блогера Сергея Тихановского и последующего заключения под стражу кандидата от оппозиции Виктора Бабарика, которому, как и другому кандидату Валерию Цепкалу, ЦИК отказалась регистрироваться, выборы нельзя назвать свободными и демократическими. Этот вывод подтверждается также количеством протоколов голосования и подсчета голосов”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в Чехии сожалеют, что на белорусских выборах не было наблюдателей от ОБСЕ.
“Чешская Республика полностью уважает и поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время при любых обстоятельствах будет способствовать свободе выражения мнений и собраний, а также равной политической конкуренции”, – заявили в МИД.
- Ранее сообщалось, что в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны не менее 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.
- Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.