В Министерство иностранных дел Чехии обеспокоены ходом президентских выборов в Беларуси и заявили, что их нельзя считать демократическими.

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

В сообщении указывается, что массовые задержания кандидатов во время избирательной кампании и препятствование массовым собраниям недопустимы.

“С учетом ареста потенциального кандидата в президенты, популярного блогера Сергея Тихановского и последующего заключения под стражу кандидата от оппозиции Виктора Бабарика, которому, как и другому кандидату Валерию Цепкалу, ЦИК отказалась регистрироваться, выборы нельзя назвать свободными и демократическими. Этот вывод подтверждается также количеством протоколов голосования и подсчета голосов”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Чехии сожалеют, что на белорусских выборах не было наблюдателей от ОБСЕ.

“Чешская Республика полностью уважает и поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время при любых обстоятельствах будет способствовать свободе выражения мнений и собраний, а также равной политической конкуренции”, – заявили в МИД.