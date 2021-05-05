У Черкасах вирішили пом’якшити карантинні обмеження з 6 травня. Буде дозволена робота закладів фізичної культури і спорту, а також проведення спортивних заходів.

Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

Закладам початкової мистецької освіти міста дозволяється проводити індивідуальні уроки очно у приміщенні шкіл, з дотриманням всіх санітарно-епідемічних заходів, а групові уроки проводити з використанням дистанційних технологій.

“Дистанційка” поки триватиме у закладах загальної середньої освіти і позашкільної освіти (крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які беруть учать у заходах з оцінювання якості освіти).

Що стосується спортивної галузі, то із 6 травня у місті дозволяється:

Діяльність закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності, у тому числі проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 20 кв. м. загальної площі приміщення та неухильного дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів або більше 10 осіб на відкритій території, при дотриманні протиепідемічних заходів).

у тому числі проведення навчального тренувального процесу в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, комунальних підприємствах спортивного спрямування, спортивних залів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 20 кв. м. загальної площі приміщення та неухильного дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів або більше 10 осіб на відкритій території, при дотриманні протиепідемічних заходів). Проведення спортивних заходів (змагань, пробігів, турнірів тощо) за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів. Змагання проводити без глядачів та за умови одночасного перебування в місці змагань не більше 20 спортсменів.

(змагань, пробігів, турнірів тощо) за участю не більше однієї особи на 20 кв. м. загальної площі приміщення з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра та без участі глядачів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів. Змагання проводити без глядачів та за умови одночасного перебування в місці змагань не більше 20 спортсменів. Проведення офіційних спортивних заходів , включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників. Діяльність басейнів за умови одночасного перебування не більш двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп та відвідування басейнів спортсменами національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України оновило список карантинних зон. У червоній залишилися шість: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.