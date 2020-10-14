Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
В результате утечки загрязнена прилегающая территория в радиусе одного километра.
“По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тыс. тонн смеси. Предприятие с целью ликвидации утечки перегрузило жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар”, – отмечено в сообщении.
Вечером 13 октября утечка жидких удобрений была остановлена.
“В полночь работы по ликвидации последствий аварии были завершены. На месте происшествия работали черкасские спасатели и полиция”, – сообщили в МВД.
Полиция начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).
- В июле контрразведчики установили, что в Луганской области на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ПАО “Северодонецкое объединение Азот”.