В результате разгерметизации резервуара в Черкассах произошла утечка азотных удобрений. Загрязнение почвы зафиксировали в радиусе одного километра от места ЧП.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В результате утечки загрязнена прилегающая территория в радиусе одного километра.

“По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тыс. тонн смеси. Предприятие с целью ликвидации утечки перегрузило жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар”, – отмечено в сообщении.

Вечером 13 октября утечка жидких удобрений была остановлена.

“В полночь работы по ликвидации последствий аварии были завершены. На месте происшествия работали черкасские спасатели и полиция”, – сообщили в МВД.

Полиция начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).