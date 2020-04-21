У одного из участников судебного заседания, которое состоялось в помещении Черниговского районного суда Черниговской области, обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба судебной власти Украины.

19 апреля 2020 года суд рассматривал дело об избрании меры пресечения лицу, которое длительное время находилось в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что 20 апреля представители Национальной полиции Украины сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружили COVID-19.

Все работники Нацполиции, контактировавшие с подозреваемым, находятся на самоизоляции. Судья и секретарь судебного заседания также самоизолировались.

Сейчас в помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции.

“Просьба к посетителям суда, участникам судебных заседаний учесть указанные обстоятельства и воздержаться от визита в суд 21 апреля 2020 года. С 22 апреля суд будет работать в обычном режиме”, – отметили в пресс-службе.