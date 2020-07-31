В Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека

В селе Новый Быков Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Черниговской области.

“Вчера около девяти вечера в Бобровицкую полицию поступило сообщение, что в селе Новый Быков результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин и женщина. Еще один человек с многочисленными повреждениями был доставлен в больницу”, – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

По предварительной информации, один из погибших принес гранату в компанию своих знакомых. После чего внезапно раздался взрыв.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжаются следственные действия.