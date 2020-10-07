Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины (КИУ).
По словам наблюдателей КИУ, в помещение одного из жителей микрорайона Градецкий 6 октября пришли кандидат в депутаты горсовета вместе со своим помощником и предлагали принять участие в программе энергосбережения, получив бесплатно электролампочки.
На упаковках лампочек размещен логотип политической партии “За майдутнє”, указано имя и фото кандидатки – Валерии Маковой (очевидно речь идет о кандидатку Валерию Маковую, №31 в избирательном списке партии “За майбутнє”, округ №4) и надпись: “Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова “За майбутнє Чернігова!”
Такая агитация проводится в Чернигове с начала сентября. Ее инициатором является городской ячейка партии “За майбутнє” и бывший член фракции “Слуга народа” Антон Поляков.
Так, избирателям в обмен на персональные данные предлагают получить две LED лампочки. А во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще две лампочки.
Как отмечают в КИУ, такая деятельность имеет признаки подкупа избирателей.
Согласно ч. 6 ст. 57 Избирательного кодекса Украины: “Запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации), льгот, услуг … что сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата …”
За такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность по ст. 160 Уголовного кодекса Украины.
Стоит вспомнить, что на Черниговщине ранее уже “обменивали лампочки” на голос – в 2016 году в округе №206.
- В Черноморскую Одесской области 12 сентября от кандидатов партии “За Будущее” Василия Гуляева и Надежды Крючковой местным жителям раздавали бесплатный кофе и одежду.