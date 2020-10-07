Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины (КИУ).

По словам наблюдателей КИУ, в помещение одного из жителей микрорайона Градецкий 6 октября пришли кандидат в депутаты горсовета вместе со своим помощником и предлагали принять участие в программе энергосбережения, получив бесплатно электролампочки.

На упаковках лампочек размещен логотип политической партии “За майдутнє”, указано имя и фото кандидатки – Валерии Маковой (очевидно речь идет о кандидатку Валерию Маковую, №31 в избирательном списке партии “За майбутнє”, округ №4) и надпись: “Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова “За майбутнє Чернігова!”

Такая агитация проводится в Чернигове с начала сентября. Ее инициатором является городской ячейка партии “За майбутнє” и бывший член фракции “Слуга народа” Антон Поляков.

Так, избирателям в обмен на персональные данные предлагают получить две LED лампочки. А во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще две лампочки.

Как отмечают в КИУ, такая деятельность имеет признаки подкупа избирателей.

Согласно ч. 6 ст. 57 Избирательного кодекса Украины: “Запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации), льгот, услуг … что сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата …”

За такую ​​деятельность предусмотрена уголовная ответственность по ст. 160 Уголовного кодекса Украины.

Стоит вспомнить, что на Черниговщине ранее уже “обменивали лампочки” на голос – в 2016 году в округе №206.