В Черновцах правоохранители проверяют информацию о минировании областной государственной администрации — всех людей эвакуировали из здания.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Пресс-служба полиции пишет, что о минировании здания сообщил анонимный заявитель. На место сразу же выехали правоохранители и аварийные службы.

“Сотрудники Ситуационного отдела областного управления НПУ направили на место происшествия следственно-оперативные группы ГУНП, Черновицкого и Шевченковского отдела и отделения полиции, взрывотехническую службу полиции области и аварийные службы Черновцов”, – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители эвакуируют людей из здания, а также проверяют ОГА на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.