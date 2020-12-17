Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Пресс-служба полиции пишет, что о минировании здания сообщил анонимный заявитель. На место сразу же выехали правоохранители и аварийные службы.
“Сотрудники Ситуационного отдела областного управления НПУ направили на место происшествия следственно-оперативные группы ГУНП, Черновицкого и Шевченковского отдела и отделения полиции, взрывотехническую службу полиции области и аварийные службы Черновцов”, – говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители эвакуируют людей из здания, а также проверяют ОГА на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.
- Ранее сообщалось, что 15 ноября в Одессе во время второго тура выборов городских голов сообщили о минировании городской ТИК.