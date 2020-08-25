Депутаты Черновицкого городского совета разрешили работу рынков, торговых комплексов, заведений общественного питания, школ и детсадов, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина.

Такое решение было принято на внеочередной сессии 25 августа, сообщается на сайте горсовета.

Так, в городе разрешается:

• работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий;

• работа субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.) при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

• работа заведений общественного питания при условии присутствия в зале не более 20 человек (из расчета не менее 10 кв. м зала на одного человека);

• работа дошкольных учебных заведений и общеобразовательных учебных заведений, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то ж время запрещается:

• работа развлекательных заведений, развлекательных зон в пределах торговых центров;

• проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Горсовет рекомендовал органам Национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования.

Кроме того, горсовет обратился в Министерство инфраструктуры Украины относительно недопущения отмены остановок поездов дальнего следования.

Стоит отметить, что Черновцы с 24 августа попали в “красную” зону карантина. До этого город находился в “оранжевой” зоне.

Согласно утвержденным МОЗ Украины правилам, в “красной” зоне карантина, среди прочего, запрещаются: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); запрещается посещение заведений образования; запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.