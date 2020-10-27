Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Таким образом, с 27 октября кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. В заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

“В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в “красной зоне” карантина, ограничат работу заведений общественного питания. Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, – говорится в сообщении.