В Черновицкой области за минувшие сутки, 12 августа, зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - заболело 130 человек.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

“Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время”, – отметил Осадчук.

Всего специалисты исследовали 658 образцов. Общее количество инфицированных в Черновицкой области с начала эпидемии составляет 7110 человек, выздоровели 5354 человек, 232 – умерли.