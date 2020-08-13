Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.
“Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время”, – отметил Осадчук.
Всего специалисты исследовали 658 образцов. Общее количество инфицированных в Черновицкой области с начала эпидемии составляет 7110 человек, выздоровели 5354 человек, 232 – умерли.
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