В Черновицкой области второй день подряд фиксируют более сотни новых заражений COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он добавил, что такими темпами область может оказаться в “красной” зоне.

“Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в “красную” зону. Это означает возвращение к жестким карантинным ограничениям”, – написал Осачук.

За воскресенье, 9 августа, в Черновицкой области обнаружили 108 новых случаев COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии составило 6777.

За минувшие сутки, 10 августа, 46 человек выздоровели. Всего выздоровело 5215 человек.