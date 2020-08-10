Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Он добавил, что такими темпами область может оказаться в “красной” зоне.
“Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в “красную” зону. Это означает возвращение к жестким карантинным ограничениям”, – написал Осачук.
За воскресенье, 9 августа, в Черновицкой области обнаружили 108 новых случаев COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии составило 6777.
За минувшие сутки, 10 августа, 46 человек выздоровели. Всего выздоровело 5215 человек.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.