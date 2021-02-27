В Черновцах произошел взрыв в больнице для COVID-больных: есть жертвы

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
Чиновница отметила, что уже находится на месте событий и организует госпитализацию пациентов в другие медицинские учреждения.
По данным местных СМИ, эта больница занимается лечением больных на коронавирус.
Издание Молодой буковинец сообщает, что погиб один пациент больницы. В результате пожара травмированы еще два человека. В частности, один человек получил травмы, а еще один – надышался угарным газом.
- 3 февраля в 23:25 в Запорожье произошел пожар на первом этаже лечебного корпуса областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека.
- Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство из-за пожара, произошедшего на территории Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли врач и три пациентки.
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выразил соболезнования в связи с пожаром в областной инфекционной больнице Запорожья.