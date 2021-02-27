В Черновцах произошел взрыв в больнице для COVID-больных: есть жертвы

В субботу, 27 февраля, в городской больнице №1 города Черновцы произошел взрыв. Известно, что есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Чиновница отметила, что уже находится на месте событий и организует госпитализацию пациентов в другие медицинские учреждения.

По данным местных СМИ, эта больница занимается лечением больных на коронавирус.

Издание Молодой буковинец сообщает, что погиб один пациент больницы. В результате пожара травмированы еще два человека. В частности, один человек получил травмы, а еще один – надышался угарным газом.