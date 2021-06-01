У червні 2021 року українці двічі поспіль матимуть довгі вихідні – по три дні: на Трійцю та День Конституції України.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні. Крім того, про це свідчить календар офіційних свят на сайті Верховної Ради.

Згідно зі статтею 73 Кодексу День Конституції України (28 червня), а також Трійця є святковими днями (а, отже, вихідними).

Згідно із ст.67 Кодексу, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Трійця у християн східного обряду цього року припадає на неділю, 20 червня.

Відтак, вихідний переноситься на понеділок, 21 червня (українці матимуть три вихідні поспіль – з 19 по 21 червня).

Ще за тиждень Україна святкуватиме День Конституції, який припадає цього року на понеділок, 28 червня, який також буде вихідним днем. Тому українці знову відпочиватимуть три дні поспіль – з 26 по 28 червня.

Загалом протягом першого місяця літа українці матимуть 20 робочих днів та 10 вихідних.