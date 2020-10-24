Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Кинотеатры в “красной” зоне могут работать, если:
- зрители будут в масках;
- помещение кинотеатра оснащено кондиционированием;
- в зале будут размещать 50% зрителей, то есть через кресло.
“Такое решение не только позволит зрителям получить “свежий глоток воздуха” от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина”, – объяснили в Минкульте.
В ведомстве отметили, что работают над тем, чтобы в “красной” зоне работали музеи и театры.
К слову, в “красной” зоне оказались Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев и Ивано-Франковск, а также немало городов районного значения.
- Кабинет Министров Украины изменил критерии установления “красной зоны” адаптивного карантина в регионах. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, решение о “красную зону” карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.