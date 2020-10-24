Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила кинотеатрам в "красной зоне" работать во время карантина. Однако существуют четкие правила работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Кинотеатры в “красной” зоне могут работать, если:

зрители будут в масках;

помещение кинотеатра оснащено кондиционированием;

в зале будут размещать 50% зрителей, то есть через кресло.

“Такое решение не только позволит зрителям получить “свежий глоток воздуха” от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина”, – объяснили в Минкульте.

В ведомстве отметили, что работают над тем, чтобы в “красной” зоне работали музеи и театры.

К слову, в “красной” зоне оказались Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев и Ивано-Франковск, а также немало городов районного значения.