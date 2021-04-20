Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Група під керівництвом чилійського геолога Карлоса Аревало розкопала останки Arackar licanantay, що на мові кунса означає “кістки Атакама”, в 75 км на південь від пустельного міста Копьяпо.

У так званого титанозавра була маленька голова, довгі шия і хвіст, а також незвично плоска спина в порівнянні з іншими йому подібними.

Останні палеонтологічні дослідження показують, що Араккар жив серед квітучих рослин, папоротей і пальм в крейдяний період 66-80 мільйонів років тому.

Він також був менший за розміром в порівнянні з деякими іншими титанозаврами. Вчені стверджують, що аргентинозавр, виявлений на східній стороні Анд в сусідній Аргентині, був більш ніж в чотири рази довший.

Останки цього динозавра будуть виставлені в Чилійському музеї природної історії, хоча наразі він закритий через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Зазначається, що титанозаври на західній стороні Анд в Південній Америці зустрічаються рідко, хоча кілька видів було виявлено в Аргентині і Бразилії, далі на схід.