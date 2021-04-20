Про це повідомляє інформагентство Reuters.
Група під керівництвом чилійського геолога Карлоса Аревало розкопала останки Arackar licanantay, що на мові кунса означає “кістки Атакама”, в 75 км на південь від пустельного міста Копьяпо.
У так званого титанозавра була маленька голова, довгі шия і хвіст, а також незвично плоска спина в порівнянні з іншими йому подібними.
Останні палеонтологічні дослідження показують, що Араккар жив серед квітучих рослин, папоротей і пальм в крейдяний період 66-80 мільйонів років тому.
Він також був менший за розміром в порівнянні з деякими іншими титанозаврами. Вчені стверджують, що аргентинозавр, виявлений на східній стороні Анд в сусідній Аргентині, був більш ніж в чотири рази довший.
Останки цього динозавра будуть виставлені в Чилійському музеї природної історії, хоча наразі він закритий через обмеження, пов’язані з коронавірусом.
Зазначається, що титанозаври на західній стороні Анд в Південній Америці зустрічаються рідко, хоча кілька видів було виявлено в Аргентині і Бразилії, далі на схід.
- На території нинішньої Монголії в пустелі Гобі вчені виявили залишки раніше невідомих динозаврів-овірапторозаврів. Новий вид отримав назву Oksoko avarsan.