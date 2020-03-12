Об этом сообщает телеканал NTV.
Политик рассказал, что симптомы коронавируса проявились у него после посещения горнолыжного курорта в Австрии.
“Я получил положительный результат теста от врача Бундестага в среду днем”, – отметил он.
До него в Бундестаге коронавирус диагностировали и у других политиков.
“По возвращении (из Австрии) я начал слегка кашлять и попросил в понедельник врача Бундестага осмотреть меня”, – рассказал политик.
В связи с распространением коронавируса, сейчас составляется список контактных лиц, которые будут находиться на карантине.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.