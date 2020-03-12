У члена фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Хагена Рейнхольда диагностировали заражение коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Политик рассказал, что симптомы коронавируса проявились у него после посещения горнолыжного курорта в Австрии.

“Я получил положительный результат теста от врача Бундестага в среду днем”, – отметил он.

До него в Бундестаге коронавирус диагностировали и у других политиков.

“По возвращении (из Австрии) я начал слегка кашлять и попросил в понедельник врача Бундестага осмотреть меня”, – рассказал политик.

В связи с распространением коронавируса, сейчас составляется список контактных лиц, которые будут находиться на карантине.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.