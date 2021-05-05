Про це повідомляє агентство Reuters.
Повідомляється, що у двох членів делегації виявився позитивний результат на COVID-19.
Індійська делегація не встигла відвідати головне місце проведення саміту в Ланкастер-Хаус, тому зустрічі, заплановані на середу, пройшли, як і планувалося.
“Вчора ввечері стало відомо про можливі випадки зараження вірусом COVID-19. В якості запобіжного заходу, а також з поваги до інших, я вирішив проводити свої зустрічі у віртуальному режимі. Те ж саме буде і з сьогоднішньою зустріччю G7”, – заявив у Twitter міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.
Нагадаємо, що в Лондоні запланована триденна зустріч голів зовнішньополітичних відомств G7.
Індія ж в даний час переживає найсильніший у світі спалах захворюваності на коронавірус.
- У п’ятницю, 30 квітня, президент США Джо Байден підписав нові обмеження на поїздки з Індії в зв’язку з епідемією COVID-19, заборонивши в’їзд до Сполучених Штатів більшості неамериканських громадян.
- Вісім азійських левів в зоологічному парку Неру в Хайдарабаді отримали позитивний результат тесту на коронавірус, що є першим відомим випадком зараження котячих в Індії.