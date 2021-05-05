У членів індійської делегації, які прибули до Лондону на саміт міністрів закордонних справ "Великої сімки", виявили COVID-19. Тепер вся команда разом із міністром закордонних справ Індії, підлягає самоізоляції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що у двох членів делегації виявився позитивний результат на COVID-19.

Індійська делегація не встигла відвідати головне місце проведення саміту в Ланкастер-Хаус, тому зустрічі, заплановані на середу, пройшли, як і планувалося.

“Вчора ввечері стало відомо про можливі випадки зараження вірусом COVID-19. В якості запобіжного заходу, а також з поваги до інших, я вирішив проводити свої зустрічі у віртуальному режимі. Те ж саме буде і з сьогоднішньою зустріччю G7”, – заявив у Twitter міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

Нагадаємо, що в Лондоні запланована триденна зустріч голів зовнішньополітичних відомств G7.

Індія ж в даний час переживає найсильніший у світі спалах захворюваності на коронавірус.